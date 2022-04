Berkshire Hathaway neemt belang in HP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway van de bekende belegger Warren Buffett heeft een belang van 11,4 procent genomen in HP ter waarde van 4,2 miljard dollar. Dit bleek uit documenten die woensdagavond laat werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouders. Uit de documenten blijkt dat Berkshire per 1 april circa 10 procent van HP in handen had, oftewel 109,8 miljoen aandelen. Daarna kocht Buffetts investeringsmaatschappij nog eens 11 miljoen aandelen bij, waardoor hij woensdag bijna 121 miljoen aandelen HP in bezit heeft. Die laatste 11 miljoen aandelen werden gekocht tegen een prijs tussen de 35 en 37 dollar. Het aandeel HP sloot woensdag 3 procent lager op 34,91 dollar, maar in de elektronische handel nabeurs schoot het aandeel 10 procent omhoog tot circa 38 dollar. Berkshire is in de afgelopen tijd flink aan het kopen geslagen. Zo kocht het recent een belang van krap 15 procent in Occidental Petroleum ter waarde van 7,6 miljard dollar en wil het verzekeraar Alleghany kopen voor 11,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

