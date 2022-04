JPMorgan positief over InPost Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove denkt dat InPost een goed aandeel is om in te beleggen, omdat het businessmodel gemakkelijk in schaal kaan worden vergroot en de bezorgkluisjes zichzelf snel terugverdienen. Dat blijkt maandag uit een analistenrapport. De bank heeft daarom een Overweight advies op het aandeel van de Poolse pakketbezorger met een beursnotering in Amsterdam. Het koersdoel is 19,00 euro, op basis van een waardering van het bedrijf op 9 miljard euro. Het bedrijf heeft een dominant marktaandeel van 48 procent in Polen, voor de pakketbezorging van bedrijven aan consumenten, en is nummer twee in Frankrijk. Risico's zijn concurrentie van bedrijven als DHL, UPS, FedEx en TNT in Polen, een sterke economische recessie, margedruk en te grote investeringen. Ook de afhankelijkheid van de grote klant Allegro die goed is voor ongeveer een kwart van de totale omzet is een risico, volgens de zakenbank. Bron: ABM Financial News

