Tesla levert flink meer auto's af

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het eerste kwartaal meer dan 310.000 auto's afgeleverd, "ondanks de aanhoudende uitdagingen in de aanvoerketen en het stilleggen van fabrieken". Dit meldde de Amerikaanse producent van elektrische auto's dit weekend. In het afgelopen kwartaal werden 310.048 voertuigen afgeleverd, circa 68 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarvan waren er 295.324 van het Model 3 en de Y en de rest van de modellen S en X. In de markt werd gerekend op enkele duizenden auto's meer. In het afgelopen kwartaal wist Tesla 305.407 auto's te produceren, vrijwel gelijk aan de productie in het vierde kwartaal. De definitieve kwartaalcijfers volgens op 20 april, nabeurs. Bron: ABM Financial News

