Aegon lost obligatieleningen deels af

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat voor 429,2 miljoen euro aan obligatieleningen aflossen. Dit maakte de verzekeraar vrijdagochtend bekend. Eind maart werd al bekend dat Aegon een bod zou doen op zes obligatieleningen om zo de schulden te verlagen, na de verkoop van twee Hongaarse dochterbedrijven aan Vienna Insurance Group. Vanochtend werd bekend dat er voor 429,2 miljoen euro aan obligaties zijn aangemeld. Na deze aflossing staat er nog voor 520,8 miljoen euro uit. Bron: ABM Financial News

