Berenberg verhoogt koersdoel Unibail-Rodamco

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 67,00 naar 79,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. De analisten hadden een positieve indruk van de beleggersdag waarin het vastgoedbedrijf de operationele doelen voor de middellange termijn besprak. De schuldpositie gaat de goede kant op en het voornemen om vanaf 2023 weer dividend uit te keren lijkt daarom haalbaar, aldus Berenberg. De analisten rekenen op een payoutratio van 54 procent, maar het bedrijf zou dit binnenkort moeten bevestigen. De doelstelling om in 2024 de huurinkomsten weer op het niveau van voor de coronapandemie te krijgen, lijkt ook haalbaar, stellen de analisten. De omzetten van retailers lagen vorige maand op 97 procent van het niveau van 2019 en steeds meer winkels zouden willen uitbreiden in goed bezochte winkelcentra op A-locaties. Het Houden advies blijft voorlopig staan, vanwege de onzekerheid over de hoge inflatie die de consumentenbestedingen kunnen raken. Bron: ABM Financial News

