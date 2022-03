HAL werd half miljard meer waard in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsmaatschappij HAL heeft in 2021 de vermogenswaarde zien stijgen met ruim een half miljard euro, terwijl de verkoop van het meerderheidsbelang in GrandVision een miljardenwinst opleverde. Dit bleek woensdagavond uit de jaarcijfers. De nettowinst bedroeg 4,27 miljard euro, tegen 623 miljoen euro een jaar eerder. Daarvan was 3,5 miljard een boekwinst op de verkoop van het belang van bijna 77 procent in GrandVision. De nettovermogenswaarde steeg vorig jaar met 528 miljoen euro, van 12,79 miljard naar 13,11 miljard euro. Met name GrandVision en Boskalis werden meer waard op de beurs. Daar stond een waardedaling van het belang in Vopak tegenover. Dividend HAL keert 4 procent van de gemiddelde koers van het aandeel in december uit als dividend, en dit is 5,70 euro, wat 1,00 euro meer is dan een jaar eerder. De helft van het dividend wordt in aandelen uitgekeerd en de rest in contanten. Oorlog HAL stelde dat het directe risico voor de resultaten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne beperkt is. Onder andere Vopak, Safilo en ProGamers hadden in 2021 ongeveer 80 miljoen euro omzet in de twee landen en HAL had eind vorig jaar voor 19 miljoen euro aan obligaties van de Russische staat en een Russisch bedrijf. Van groter belang zijn de indirecte gevolgen van de oorlog, zoals minder vraag naar goederen en diensten, verstoorde aanvoer van grondstoffen en materialen, inflatiedruk en moeilijkheden om producten te leveren. HAL kan dit nu nog niet goed kwantificeren. Outlook In het nieuwe jaar zal de winst "aanzienlijk" lager zijn, omdat de boekwinst op GrandVision wegvalt, voorziet HAL. De beurskoersen lieten in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar, tot en met 25 maart, de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen in de portefeuille met 200 miljoen euro stijgen HAL kondigde eerder deze maand aan baggerbedrijf Boskalis geheel te willen overnemen voor 32,50 euro per aandeel. De investeerder heeft al 46,2 procent van de aandelen in handen. Bron: ABM Financial News

