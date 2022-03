Boskalis aan de slag in Togo en Benin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan 40 kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika. Dit maakte de maritieme dienstverlener donderdagochtend bekend. Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het West African Coastal Areas Management programma. Het project is gegund door de regeringen van Togo en Benin, waarbij de financiering beschikbaar wordt gesteld door de Wereldbank. Het contract heeft een waarde van circa 55 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

