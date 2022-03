Barclays zet Wolters Kluwer op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het aandeel Wolters Kluwer op zijn kooplijst gezet naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. De economen bij de bank verwachten geen recessie, maar wel tragere economische groei, met neerwaartse risico's. De olieprijs vormt ook een risico. Op basis van eerdere recessies hebben de analisten voorkeur voor defensieve namen, omdat er veel vraag zal zijn naar bedrijven met een betrouwbare omzetontwikkeling die relatief inflatiebestendig is. Bij Wolters Kluwer is de terugkerende omzet 80 procent van de groepsomzet, en de sectoren medisch, fiscaal en compliance, waar Wolters diep ingebed zit, zijn niet erg gevoelig voor de conjunctuur of voor looninflatie. Ook is de blootstelling aan Rusland en Oekraïne volgens Barclays beperkt. Daarom gaat het advies voor Wolters Kluwer van Gelijkgewogen naar Overwogen, hoewel het aandeel niet erg goedkoop oogt. Het koersdoel is 110,00 euro. Op een groen Damrak wint Wolters Kluwer maandag 2,2 procent op 89,64 euro. Bron: ABM Financial News

