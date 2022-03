AEX wacht wederom zware handelsdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de handelsweek naar verwachting in het donkerrood van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim anderhalf procent. Vrijdag daalde de AEX al bijna 5 procent naar 671,81 punten, waardoor de index op het punt staat om in een 'bear market' terecht te komen, ofwel een daling van meer dan 20 procent ten opzichte van de hoogste stand ooit, die werd neergezet op 18 november vorig jaar. Beleggers besloten vrijdag vooral Europese aandelen massaal van de hand te doen, nadat er donderdagnacht brand uitbrak bij de grootste kerncentrale van Europa in het Oekraïense Zaporizja na een Russische aanval. De aanval onderstreepte dat de Russische president Vladimir Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne meedogenloos voortzet. "De acties van Poetin roepen de vraag op of Rusland de tactiek van de verschroeide aarde zal volgen om het Oekraïense verzet te breken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De militaire onrust, de toch al krappe grondstoffenmarkten en de dreiging van olie-sancties tegen Rusland doen de oliemarkten op hun grondvesten trillen. Afgelopen week steeg de prijs voor een vat Europese Brent-olie nog met maar liefst een kwart en vanochtend komt daar in de Aziatische handel nog eens 10 procent bovenop, waardoor een prijs van 130 dollar per vat op de borden staat. "Olie stijgt vanwege het vooruitzicht op een volledig embargo op Russische olie en producten", zei olie-analist John Kilduff van Again Capital. Zondag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tegen zakenzender CNBC dat hij in gesprek is met de Europese partners en bondgenoten om op een gecoördineerde manier te kijken naar het vooruitzicht om de invoer van Russische olie te verbieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er nog steeds een passend aanbod van olie op de wereldmarkten is. In Azië koersen Tokio en Hongkong vanochtend grofweg 3 procent lager, terwijl Shanghai en Seoel ruim 2 procent verliezen. De grondstofgevoelige beurs in Sydney beperkt het verlies tot 1 procent. De Australische dollar is ondertussen ten opzichte van de euro de afgelopen weken bezig met een imposante opmars. Onder meer de oorlog in Oekraïne, de hoge schulden van vooral Zuid-Europese lidstaten en de onmacht van de ECB om de rente te verhogen, laten hun sporen na op de valutamarkten. Begin februari noteerde het muntpaar EUR/AUD nog op 0,6158, ten opzichte van 0,6812 vanochtend. Een stijging van ruim 10 procent. Bedrijfsnieuws De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in februari zowel op maand- als jaarbasis gestegen. In februari stegen de volumes op de cash market met 5 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 7 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 15,9 miljard euro, wat 6 procent hoger meer was dan in januari. Vopak en Oiltanking stappen uit een joint venture voor een nieuwe LNG Terminal in het Duitse Brunsbüttel. Jefferies verlaagde zojuist het advies voor Vopak van Kopen naar Houden en het koersdoel van 42,00 euro naar 35,00 euro. Shell reageerde op de aankoop van Russische olie afgelopen vrijdag tegen een stevige korting en liet weten de winst te gebruiken voor hulp aan Oekraïne. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,8 procent op 4.328,87 punten en de Dow Jones index daalde 0,5 procent op 33.614,80 punten. De Nasdaq leverde 1,7 procent in op 13.313,44 punten. Bron: ABM Financial News

