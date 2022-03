ING verhoogt koersdoel B&S Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor B&S Group verhoogd van 11,10 naar 12,50 euro bij handhaving van het koopadvies. De analisten van ING bleken te spreken over de jaarcijfers van B&S, wijzend op een EBITDA-marge van 6,2 procent en daarmee op het behalen van de eigen outlook van minimaal 6 procent marge. De EBITDA van 116,4 miljoen euro overtrof de verwachtingen van ING met 2 procent. B&S mikt voor 2022 op een autonome groei van 7,5 procent, maar ING voorziet vooralsnog een groei van 6,5 procent bij een stijging van de EBITDA-marge met 25 basispunten. Ook B&S zelf mikt op een verbetering van de marge met 25 basispunten, zowel in 2022 als 2023. Door de afbouw van coronamaatregelen in diverse eindmarkten, verwacht ING een gezonde groei binnen Personal Care, Retail en Liquor. De bank wijst wel op de huidige geopolitieke risico's en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Het aandeel B&S steeg dinsdagochtend met 4,6 procent tot 7,55 euro. Bron: ABM Financial News

