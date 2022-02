AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 2,7 procent tot 727,85 punten, terwijl de AMX een winst van 3,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 2,4 procent.

Het Damrak trok zich vrijdag op aan het onverwacht hogere slot van Wall Street donderdag laat, ondanks de aanhoudende zorgen over de Russische invasie in Oekraïne.

Beleggingsspecialist Rein Schutte van Noesis Capital kan de groene borden op het Damrak vrijdag niet echt plaatsen. "Het lijkt erop dat de markt het militair conflict in Oekraïne al heeft verwerkt en anticipeert dat het een kwestie van tijd is voor het wapengekletter zal afnemen", zei Schutte. De beleggingsspecialist verwacht zelf dat de markt nog niet uit de gevarenzone is, met name vanwege de tegenreactie uit het Westen in de vorm van sancties. Hij is wel blij op deze niveaus boven de 700 punten de week uit te gaan.

Druk op het sentiment kwam vrijdag van mediaberichten dat Russische troepen zijn doorgedrongen tot de buitenwijken van de hoofdstad Kiev, terwijl Moskou luchtaanvallen op diverse steden uitvoerde en het land bestookt met troepen en tanks van drie kanten in een aanval die de wereldwijde veiligheidsorde van na de Koude Oorlog zou kunnen herschrijven.

Westerse leiders belegden een spoedvergadering en de president van Oekraïne smeekt om internationale hulp. Moskou zou bereid zijn om met Kiev te onderhandelen over vrede, maar dan alleen als het land zich overgeeft.

Investment manager Simon Wiersma van ING waarschuwt beleggers na het onverwacht snel binnenvallen van Oekraïne door Russische troepen niet in paniek te raken, maar eerst even te wachten tot het stof is neergedaald alvorens nieuwe posities in te nemen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vrijdag dat het beeld van de Nederlandse economie in februari iets minder positief is dan een maand eerder.

De Duitse economie is in het vierde kwartaal van 2021 op kwartaalbasis gekrompen met 0,3 procent. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 1,8 procent.

De Franse consumentenprijzen stegen in februari met 3,6 procent op jaarbasis na een stijging met 2,9 procent in januari, terwijl de producentenprijzen op maand- en jaarbasis stegen met achtereenvolgens 3,7 procent en maar liefst 20,11 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in februari conform een eerdere raming verder gedaald.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de persoonlijk inkomens in januari op maandbasis stabiel zijn gebleven, terwijl de bestedingen met 2,1 procent stegen. De PCE kernprijsindex steeg 0,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand, net als een maand eerder. Op jaarbasis steeg de kerninflatie naar 5,2 procent in januari.

De orders duurzame goederen zijn in januari met 1,6 procent gestegen.

Omikron is er volgens ING niet in geslaagd de Amerikaanse economie tegen te houden. Uit de bestedings- en orderdata blijkt volgens de bank dat de Amerikaanse economie de omikrongolf gemakkelijk van zich af heeft geschud. "De bbp-groei zal waarschijnlijk dichter bij de 2 procent uitkomen, dan de 0 procent waar we bang voor waren, en met de favoriete inflatiemaatstaf van 5 procent, kunnen zelfs de acties van Rusland de Fed niet weerhouden om de rente agressies te verhogen", zei ING.

De aanstaande woningverkopen in de VS zijn in januari op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 5,7 procent en 9,5 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in februari gedaald. De index daalde van 67,2 naar 62,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1248. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1190 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1191 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,5 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 10,1 procent, gevolg door ASMI en ASML met winsten van respectievelijk 5,8 procent en 5,5 procent. Universal Music Group verloor 2,1 procent en was daarmee de enige daler onder de hoofdfondsen.

IMCD steeg 0,6 procent na cijfers. ING sprak van een sterk jaareinde en Degroof Petercam zag voldoende aanleiding om het advies te verhogen van Reduceren naar Houden. Het koersdoel ging wel van 170,00 naar 155,00 euro.

In de AMX schoot Inpost 9,3 procent omhoog. Het aandeel stond op donderdag nog fors onder druk. Boskalis won 7,7 procent en Air France-KLM steeg 7,6 procent. Flow Traders verloor 2,0 procent.

Corbion daalde 1,4 procent na cijfers. ING ordeelde dat de resultaten tegenvielen. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Corbion.

In de AScX ging NSI aan kop met een winst van 5,7 procent, BAM steeg 5,0 procent en ForFarmers verloor 1,9 procent.

Kendrion steeg 0,7 procent na cijfers, Ctac won 5,1 procent en Neways sloot 9,0 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,6 procent hoger op 4.357,25 punten. De Dow Jones index steeg 1,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen.