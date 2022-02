Koersval AEX voorzien na Russische aanval op Oekraine

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een scherp lagere opening tegemoet. Futures op de AEX wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van maar liefst meer dan 4 procent.

Kort nadat de Russische president Vladimir Poetin iets na middernacht in een toespraak op de staatstelevisie zei "een speciale militaire operatie uit te voeren", zijn onder meer explosies waargenomen door langeafstandsraketten in meerdere Oekraïense steden, waaronder in de hoofdstad Kiev. In de in het westen gelegen stad Lviv ging het luchtalarm af. Nieuwszender CNN spreekt van een volledige aanval op Oekraïne.

Poetin deed de aankondiging tijdens een spoedzitting van de VN veiligheidsraad in New York, waar de veiligheidssituatie in Oekraïne werd besproken. De Britse premier Boris Johnson zei vanochtend vroeg in een reactie dat Rusland "een pad van bloedvergieten en vernietiging heeft gekozen" en dat de westerse bondgenoten resoluut zullen reageren.

Rusland is voor zijn uitgaven voor een flink deel afhankelijk van olie- en gasinkomsten en vandaag worden strenge sancties verwacht. De timing is voor met name Europese landen pijnlijk, nu zij door energie-schaarste al kampen met extreme gasprijzen en record benzineprijzen aan de pomp. Mede daardoor is momenteel sprake van de hoogste inflatie in ongeveer 40 jaar tijd en voelen centrale banken zich gedwongen om de rente te verhogen.

De olie-futures koersen in de Aziatische handel vanochtend 5 tot 6 procent hoger. Een future op een vat Brent olie noteert met een prijs van ruim 102 dollar per vat voor het eerst sinds 2014 boven de grens van 100 dollar. Op de aandelenmarkten koersen de hoofdindices in Hongkong, Sydney en Seoel ongeveer 3 procent lager.

Woensdag leken beleggers zich er nog mee te verzoenen dat er een nieuwe status quo in Oekraïne zou ontstaan, waarbij de separatistische volksrepublieken Donetsk en Loehansk voortaan binnen de Russische invloedssfeer vallen.

De olieprijzen noteerden toen nog vlak en dankzij koopjesjagers koerste de AEX index het grootste deel van de woensdag in het groen. Wall Street begon na een hogere opening echter al snel terrein te verliezen en trok Beursplein 5 mee omlaag. De AEX eindigde ruim een half procent lager op 727,91 punten.

In New York sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond uiteindelijk 1,8 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 2,6 procent prijs gaf.

Door de geopolitieke onrust zit de dollar vanwege zijn status als veilige haven vanochtend in de lift. Het muntpaar euro/dollar koerst vanochtend op 1,1248, ten opzichte van een stand van 1,1350 woensdag.

Naast de ontwikkelingen in Oekraïne zullen beleggers vandaag ook met een schuin oog kijken naar de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de olievoorraden in de VS.

Bedrijfsnieuws

Aalberts heeft in 2021 de omzet en de winst stevig zien stijgen. Per aandeel verdiende Aalberts in 2021 3,05 euro en het keert 1,01 euro per aandeel dividend uit, een stijging van 68 procent. Daarbovenop keert Aalberts ook 0,64 euro per aandeel aan speciaal dividend uit, "dankzij de uitzonderlijke EBITA" van 454 miljoen euro.

AMG Advanced Metallurgical Group behaalde in 2021 veel meer omzet, wat resulteerde in zwarte cijfers. Het vierde kwartaal was goed voor een omzet van 330,4 miljoen dollar, een stijging van 30 procent ten opzichte van de omzet van 253,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. De EBITDA steeg van 22,5 naar 43,9 miljoen dollar. Voor 2022 herhaalde AMG een EBITDA te verwachten van 225 miljoen dollar of meer.

ForFarmers is somber gestemd over de ontwikkeling in de eerste helft van het lopende boekjaar en heeft over 2021 de resultaten stevig zien dalen. Vooral in het eerste halfjaar zal er een significante daling op jaarbasis zijn, waarschuwde de veevoerspecialist.

Envipco is het vierde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, ondanks een hogere omzet, maar boekte in heel 2021 wel winst.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,8 procent tot 4.225,61 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent op 33.132,29 punten en de Nasdaq sloot 2,6 procent lager op 13.037,49 punten.