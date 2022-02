Aanzienlijk verlies voor Worldline Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft over 2021 een stevig verlies geleden, vooral door een flinke desinvestering, maar de omzet steeg op een autonome basis wel en ook de vrije kasstroom liep verder op. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen. Het nettoverlies kwam over het afgelopen boekjaar uit op 751 miljoen euro. Over 2020 was er nog sprake van een nettowinst van 164 miljoen euro, wat toen ook al een flinke afname was. Het bedrijf wees op het negatieve effect van de desinvestering van Terminals, Solutions & Service. Worldline bereikte maandag met Apollo Funds overeenstemming over de verkoop van deze divisie voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro. Worldline ontvangt vooraf 1,7 miljard euro en daarbovenop maximaal 0,9 miljard euro aan preferente aandelen, afhankelijk van de toekomstige waardeontwikkeling van Terminals, Solutions & Services. Op basis van voortgezette activiteiten steeg het nettoresultaat op jaarbasis van 127 miljoen euro naar 191 miljoen euro. Verder steeg de omzet van het betaalbedrijf over 2021 op autonome basis met 6,8 procent naar 3,7 miljard euro. De operationele marge voor afschrijvingen en waardeverminderingen bedroeg over het afgelopen jaar 25,3 tegen 25,5 procent een jaar eerder, ofwel 933 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg 407 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 349 miljoen euro. Outlook Voor heel 2022 rekent het betaalbedrijf op een autonome omzetgroei van 8 tot 10 procent en een verbetering van de operationele marge voor afschrijvingen en waardeverminderingen met 100 tot 150 basispunten. Bron: ABM Financial News

