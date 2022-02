Jefferies zet koopadvies op AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is gestart met het volgen van AMG met een koopadvies en een koersdoel van 42,00 euro. Volgens de analisten van Jefferies zijn de groeivooruitzichten voor AMG met lithium "significant". Ook breidt AMG zijn leidende positie met vanadium in de VS steeds verder uit. Tot slot is de zakenbank te spreken over de blootstelling van AMG aan de herstellende ruimtevaartindustrie. "We vinden AMG ondergewaardeerd", aldus Jefferies. De bank zit met zijn raming ver boven de huidige analistenconsensus. Jefferies rekent voor 2021 op een EBITDA van 143 miljoen dollar en voor 2022 op 324 miljoen dollar. Dat is respectievelijk 24 en 77 procent meer dan de consensus, omdat de markt de sterke lithiumprijzen volgens Jefferies onderschat. De bank verwacht dat AMG bij de komende kwartaalcijfers de outlook voor 2022 zal verhogen. En dan zal de consensus volgen. Het aandeel AMG sloot vrijdag op 33,06 euro. Bron: ABM Financial News

