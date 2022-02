Video: flinke kortetermijnstijging AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX Index blijft kwetsbaar, maar desondanks zijn er volgende week nog steeds hogere koersen te verwachten. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag voor de camera van ABM Financial News. "De horizontale weerstand op 771 speelt een cruciale rol in onze analyse. Een slotkoers boven deze weerstand kan voor een flinke korte termijn stijging zorgen, zonder dat de lange termijn zijwaartse trend verandert", zei Van den Akker. "De volgende weerstanden gaan een rol spelen na een slotkoers boven de 771 punten: het dalende 50-daags gemiddelde, vandaag op 776,50 punten, de horizontale lijn op circa 794 punten en de langzaam dalende weerstandslijn op nu circa 798 punten. De stop-loss voor dit korte termijn positieve scenario leggen we bij circa 750 punten", aldus de technisch analist. Klik hier voor: flinke korte termijn stijging AEX in verschiet Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.