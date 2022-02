Beursblik: outlook Aperam oogt heel sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft een solide vierde kwartaal achter de rug en een sterke outlook afgegeven. Dit stelden analisten van ING vrijdag. Aperam deed het in het afgelopen kwartaal op alle vlakken goed en dit leverde een mooie meevaller qua winst op. Voor het lopende eerste kwartaal rekent Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het vierde kwartaal. Die lichte stijging komt er ten opzichte van de 345 miljoen euro in het vierde kwartaal, terwijl de consensus voor het eerste kwartaal slechts op 322 miljoen euro staat, aldus analist Stijn de Meester. Zelfs al zou Aperam dit kwartaal op een stabiele aangepaste EBITDA van 345 miljoen euro uitkomen, dan is dat al goed voor 38 procent van de 912 miljoen euro die de consensus voor heel 2022 voorspelt. ING handhaaft het koopadvies op Aperam met een koersdoel van 58,00 euro. Het aandeel daalt vrijdag 1,2 procent naar 52,80 euro. Bron: ABM Financial News

