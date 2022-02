ING haalt Flow Traders van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het advies voor Flow Traders verlaagd van Kopen naar Houden bij een ongewijzigd koersdoel van 33,50 euro, nu het koersdoel is bereikt.

Het aandeel is sterk gestegen na een volatiel begin van het nieuwe jaar. De handelsvolumes die Euronext voor januari publiceerde, bevestigen het vertrouwen in de marktomstandigheden voor Flow. Desondanks verwachten analisten van ING dat de revenue capture in het afgelopen kwartaal én in begin 2022 zal tegenvallen, net als in het derde kwartaal het geval was.

ING rekent voor de revenue capture in de laatste drie maanden van 2021 op 2,0 basispunten. In het laatste kwartaal van 2020 was dit nog 3,5 procent. Deze daalde vervolgens in het eerste kwartaal naar 3,4 en in het tweede kwartaal naar 2,7 om vervolgens in het derde kwartaal uit te komen op 1,9 basispunten.

ING ziet dan ook een beperkt opwaarts potentieel voor het aandeel en een herstel in de handelsinkomsten wordt pas in 2023 verwacht, nadat de investeringen om marktaandeel te winnen zijn gedaan.

Ook werd Flow Traders van de favorietenlijst van ING gehaald.

Het aandeel daalde woensdagochtend licht tot 34,58 euro.