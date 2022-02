Peter Thiel vertrekt bij Meta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Peter Thiel, een bekende techinvesteerder en oprichter van PayPal, heeft besloten om niet herbenoemd te willen worden als lid van de board van Meta. Dit meldde het voormalige Facebook maandagavond nabeurs. Thiel blijft bij Meta tot de jaarvergadering later dit jaar. Hij maakt sinds 2005 deel uit van de board van Meta. Bron: ABM Financial News

