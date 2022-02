Degroof Petercam verhoogt koersdoel Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel Sligro verhoogd van 21,00 naar 25,00 euro met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek vrijdag uit een tweede analyse naar aanleiding van de jaarresultaten van de groothandel die donderdag werden gepubliceerd. In een eerste analyse daarvan had Degroof Petercam al aangegeven dat de resultaten over het jaar beter waren dan verwacht. Niettemin handhaaft analist Fernand de Boer het Houden advies vanwege het beperkte vermogen vooruit te kijken. Nadien heeft het management van de onderneming in een toelichting op de resultaten aangegeven momenteel de kosten nog wel aan diens afnemers te kunnen doorberekenen, maar dat op dit vlak inmiddels wel de nodige uitdagingen worden verwacht. Sligro gaf verder aan er vertrouwen in te hebben dat de brutomarges op peil blijven. Over 2021 lag deze op 26,3 procent. Het aandeel Sligro noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,8 procent hoger op 23,15 euro. Bron: ABM Financial News

