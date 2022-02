Beursblik: renteverhoging ECB in 2022 stuk waarschijnlijker

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de deur geopend naar een renteverhoging in het derde of vierde kwartaal.

De verandering in toon verrasten de markt, volgens valuta-analist Simon Harvey van Monex Europe.

"De verwachting vooraf was dat de ECB de marktverwachtingen voor renteverhogingen zou willen temperen, niet versterken", aldus de marktkenner. Monex Europe verwacht bij het rentebesluit in maart, wanneer er ook nieuwe inflatieramingen worden vrijgegeven, een aanzienlijke verschuiving in het monetaire beleid van de centrale bank, zeker wanneer de inflatoire druk zich verder uitbreidt.

Vermoedelijk zal de ECB dan het tempo van taperen gaan opvoeren "en naar de markten signaleren dat een renteverhoging in het vierde kwartaal waarschijnlijk is", aldus Harvey.

Ook Carsten Brzeski van ING verwacht dat de ECB het opkoopprogramma sneller zal afbouwen en daar in september helemaal mee zal stoppen, zodat het de rente ten minste één keer kan verhogen voor het eind van het jaar.

Vermogensbeheerder Konstantin Veit van PIMCO rekent ook op een versnelde exit, een scenario dat de markt ook al inprijst.

"De markt rekent nu op een eerste renteverhoging van 10 basispunten in juli, wat impliceert dat de obligatie-opkopen op zijn vroegst in april worden beëindigd", aldus de marktkenner.

"Als de inflatie op de middellange termijn afzwakt in lijn met of onder de huidige verwachtingen, dan zal de ECB de rest van het jaar op de automatische piloot opereren", aldus Veit.

Bij het rentebesluit in december kwam de ECB met een tijdspad voor het afbouwen van zijn kwantitatieve verruiming. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro stopt eind maart 2022, meldde de ECB destijds. Het standaard Asset Purchase Programme wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 ingezet ter overbrugging, "voor zolang als nodig is om het accommoderende effect van zijn beleidsrentes te versterken."

Vooralsnog is de ECB van plan om in het tweede kwartaal netto voor 40 miljard euro per maand in te kopen via het APP en in het derde kwartaal voor 30 miljard euro. Daarna wordt het tempo verlaagd naar 20 miljard euro per maand "voor zolang als nodig".