Winst Starbucks schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Starbucks ging dinsdag nabeurs omlaag, nadat het koffiebedrijf de hogere omzet niet wist te vertalen naar sterke marges, gehinderd door hogere inkoop- en loonlosten. De CEO wees al redenen voor de tegenvallende resultaten naar inflatie, de nieuwe variant van het coronavirus en de arbeidsmarkt. Starbucks meldde en kwartaalwinst van 816 miljoen dollar, of 0,69 dollar per aandeel, op een omzet van 8,05 miljard dollar.

De omzet was ruim hoger dan de 6,75 miljard een jaar eerder en net iets lager dan de 8,15 miljard dollar van het derde kwartaal.

Aangepast voor reorganisatie- en integratiekosten en afwaarderingen wist het bedrijf toch nog een hogere winst te presenteren van 0,72 dollar per aandeel, tegen 0,61 dollar een jaar eerder. Analisten hadden echter gerekend op 0,80 dollar, zonder bijzondere posten, bij een lagere omzet van 7,98 milard dollar. Het aandeel daalde meer dan 4 procent in de handel nabeurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.