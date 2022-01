Europese beurzen in mineur richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn in mineur het weekend ingegaan. Op een slot van 465,55 punten leverde de Stoxx Europe 600 index vrijdag 1,0 procent in. De Duitse DAX verloor 1,3 procent op 15.318,95 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,8 procent in de min op 6.965,88 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,2 procent lager op 7.466,07 punten.

"De Europese beurzen hebben moeite om de volatiliteit op Wall Street van zich af te zetten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De bewegingen in de afgelopen week zijn volgens de marktkenner "symptomatisch" voor een markt die het lastig vindt om de consequenties in te schatten van de keuze van centrale banken om de inflatie te bestrijden in plaats van de economische groei te ondersteunen.

"En komt daar ook nog geopolitiek bij, in de vorm van een conflictrisico in Oost-Europa, dan heb je een sterke cocktail van risico's", aldus Hewson, die ook wees op de zwakke bbp-data uit Duitsland.

De Duitse economie kromp in het laatste kwartaal van het vorig jaar met 0,7 procent op kwartaalbasis. Vooraf lag de prognose op een krimp met 0,5 procent.

"Dit wakkert de zorgen aan dat de grootste economie in Europa in een recessie zal belanden", aldus Hewson.

De Franse economie groeide in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,7 procent, wat beter was dan verwacht, maar wel een fikse vertraging ten opzichte van de groei van 3,1 procent in het derde kwartaal.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam in januari definitief uit op min 8,5, gelijk aan de voorlopige meting en in iets slechter dan de 8,4 negatief in december.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1163. WTI-olie werd een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Hennes & Mauritz heeft in het vierde kwartaal van 2021 de impact van de coronacrisis grotendeels achter zich gelaten. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

LVMH behaalde in het vierde kwartaal sterke resultaten, terwijl het Franse luxemerk over heel 2021 wist te groeien in een sterker tempo dan voor de coronapandemie. Het aandeel steeg zo'n 3 procent en was daarmee een van de weinige stijgers in Parijs.

Grootste daler was Alstom, dat ruim 8 procent verloor in de CAC 40. ArcelorMittal daalde ruim 5 procent.

In Frankfurt was er slechts een handjevol stijgers, waarbij Sartorius zo'n 4 procent steeg. Henkel leverde ongeveer 11 procent in.

Chipproducenten hadden Europees breed het lastig. STMicroelectronics daalde bijna 1,5 procent in de CAC 40, Infineon verloor ruim 3,5 procent in de DAX en ASML, ASMI en Besi sloten gemiddeld 3 procent in het rood.

In Amsterdam viel verder Signify op, dat beloond werd met een koerswinst van 11 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen.