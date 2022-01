Toch weer koersdaling op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag flink lager gesloten. De AEX daalde 1,3 procent tot 744,26 punten.

"Wij begrijpen dat beleggers voorzichtig het weekend ingaan, gezien de instabiliteit in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en na de hawkish boodschap deze week van de Fed. De rode draad is simpel. Blijf boven het laagtepunt van het begin van de week of riskeer een nieuwe verkoopgolf", aldus handelaren bij KBC.

Toch moeten beleggers volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets niet somber gestemd zijn. Alle dalingen richting de 717 moeten volgens de analist benut worden. Een short-squeeze in aanstaande en Van den Akker rekent op korte termijn op een "fenomenale stijging".

In Frankrijk bleek de economie in het vierde kwartaal minder hard gegroeid, terwijl de Duitse economie zelfs kromp. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat een dreigende recessie in Duitsland het sentiment in Europa vrijdag ook niet hielp.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone daalde, en in de VS was dit ook het geval.

Nieuwe data in de VS wezen op een kerninflatie in december van 4,9 procent. De markt had na een inflatie van 4,7 procent in november een stijging naar 4,8 procent verwacht.

De euro/dollar handelde op 1,1163 en olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de meeste aandelen lager. Techaandelen hadden het uitermate moeilijk met dalingen van bijvoorbeeld 2,7 procent voor ASMI en 3,4 procent voor Besi. ArcelorMittal deed het nog een stapje slechter met een koersverlies van 5,4 procent.

KPN en Ahold Delhaize boekten een half procent winst en Signify won zelfs 11 procent. De kwartaalupdate van de verlichtingsspecialist stelde niet teleur. ING sprak van een sterk jaareinde en Degroof Petercam van solide prestaties.

In de Midkap zette Galapagos de koerswinst van gisteren door, in reactie op de benoeming van een nieuwe CEO. Bryan Garnier gaf vandaag een koopadvies af voor Galapagos. Corbion won een procent na een koopadvies van ABN AMRO.

Daarentegen daalden Aperam en AMG 4,4 procent.

De smallcaps Heijmans en ForFarmers wonnen 1,4 en 0,8 procent. Vivoryon verloor 3,5 procent en Sif werd zelfs 4,5 procent goedkoper.

Royal Delft won vrijdag 17,8 procent. Het bedrijf liet weten te verwachten 2021 af te kunnen sluiten met een positief resultaat, ondanks de ellende in de toeristische sector.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen.