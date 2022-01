Heijmans bouwt 203 sociale huurwoningen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam. Dit maakte de bouwer dinsdagochtend bekend. De beoogde oplevering is in het vierde kwartaal van 2023. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro. Het nieuwe complex telt 173 studio’s, verspreid over drie gebouwdelen, voor een jongere doelgroep. Ook komen er 30 woningen voor senioren. Heijmans kiest voor een prefab bouwsysteem om de omgeving zo weinig mogelijk te belasten. Bijkomend voordeel is dat het project sneller klaar is, aldus de bouwer. Bron: ABM Financial News

