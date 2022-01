Commerzbank neemt voorziening van half miljard op Poolse leningen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft een voorziening van zo'n 436 miljoen euro genomen op buitenlandse valutaleningen in Polen. Dit meldde de Duitse bank vrijdag nabeurs.



De afschrijving heeft invloed op de operationele resultaten in het vierde kwartaal, aldus Commerzbank, maar de bank verwacht wel een positief nettoresultaat voor heel het jaar.



Commerzbank komt op 17 februari met zijn jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

