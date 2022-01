Europese beurzen in mineurstemming richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag stevig in het rood geëindigd. Op een slot van 474,44 punten verloor de Stoxx Europe 600 index 1,8 procent. De Duitse DAX daalde 1,9 procent op 15.603,88 punten, de Franse CAC 40 leverde 1,8 procent in op 7.068,59 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,2 procent lager op 7.494,13 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde het een teleurstellend einde van de week voor de Europese beurzen, waarbij de FTSE 100 voor het eerst in ongeveer een maand op weekbasis terrein verloor. De DAX staat op het laagste niveau in een maand, aldus Hewson.

Naast teleurstellende kwartaalcijfers, waaronder die van Netflix, wordt het sentiment ook niet geholpen door de toenemende zorgen over de situatie bij de grens tussen Oekraïne en Rusland, aldus de marktanalist. Hewson wees op de aankondiging van de Verenigde Staten dat het overweegt om families van diplomaten in de regio te evacueren.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in januari verder is verslechterd, tot -8,5. Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen veel sterker dan verwacht in december.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1346. WTI-olie werd een half procent goedkoper.



Stijgers en dalers

In Frankfurt waren er nauwelijks stijgers. Deutsche Boerse wist nog wel bijna een procent te winnen. Grootste daler in de DAX was Siemens Energy, dat ruim 16,5 procent verloor na een winstwaarschuwing van dochter Siemens Gamesa. Dat aandeel daalde x procent in Madrid.

In Parijs was het beeld niet anders en sloten de meeste aandelen in het rood, aangevoerd door ArcelorMittal, dat meer dan 7 procent verloor. Danone en Carrefour stegen licht.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.