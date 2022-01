Netflix onderuit richting lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall street donderdagavond alle winsten van eerder op de dag kwijtspeelde. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden vrijdag een half uur voor de openingsbel tot 0,5 procent in het rood. De Nasdaq laat zelfs een daling van 0,8 procent zien. Met een daling van 1,3 procent donderdag, schoot de techbeurs donderdagavond al in correctieterrein. Zo heeft de Nasdaq circa 10 procent verloren sinds de piek in november. "De Amerikaanse beurzen konden gisteren opnieuw de winsten niet vasthouden en dat is zorgwekkend", vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit kan een indicatie zijn dat de verliezen volgende week verder oplopen." "De beren zijn aan de bal," aldus Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank. "De S&P 500 is op weg naar een derde weekverlies op rij, voor het eerst sinds september 2020." Teleurstellende bedrijfscijfers, maar ook de verwachting dat er renteverhogingen in aantocht zijn, drukten afgelopen weken op het sentiment. Beleggers richten zich nu vooral op de Fed-bijeenkomst van volgende week. De bedrijfsagenda is vrijdag, zoals vaker, bijna leeg. Op het macro-economische vlak gaat de aandacht uit naar de leidende indicatoren in de VS. Olie noteerde vrijdag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 84,72 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,0 procent goedkoper werd op 87,47 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1348. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1309 op de borden. Bedrijfsnieuws De cijfers van Netflix voor het vierde kwartaal lagen in lijn met de verwachtingen, maar de outlook viel flink tegen. Voor het lopende eerste kwartaal rekent de streamingdienst op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Dit is minder dan de helft waarop analisten rekenden. De analistenconsensus voor dit kwartaal ligt op 5,8 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel staat onder druk, en kan wel eens 20 procent corrigeren bij opening. PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Het bedrijf boekte een omzet van 4,19 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 4,04 miljard dollar, aldus FactSet. De nettowinst daalde wel licht, van 272 naar 267 miljoen dollar. Het aandeel lijkt lager te gaan openen. Schlumberger wist in het vierde kwartaal de analistenverwachtingen te overtreffen met een aangepaste winst per aandeel van 0,41 dollar, 2 cent meer dan verwacht. Ook over 2022 is de topman van het bedrijf positief gestemd, met een geleidelijk herstel van de vraag, een steeds krapper aanbod en gunstige olieprijzen. Toch lijkt het aandeel 1,5 procent lager te openen. Google-moeder Alphabet gaat in cassatie tegen de boete van 2,7 miljard dollar die de Europese Unie het bedrijf in 2017 oplegde vanwege het schenden van de mededingingsregels. Na een koersverlies van 24 procent op donderdag, lijkt Peloton vandaag bijna 5 procent te herstellen bij de opening. Slotstanden De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent op 4.482,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.715,39 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 14.154,02 punten. Bron: ABM Financial News

