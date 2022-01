Berenberg verlaagt koersdoelen JDE Peet's en Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft de koersdoelen voor koffiehandelaar JDE Peet's en levensmiddelenreus Unilever verlaagd, met behoud van het Houden advies voor beide aandelen, kijkend naar de impact van de hogere inflatie op deze sector van voedingsproducenten. JDE Peet's voelt de inflatiedruk, nadat de koffieprijs eind vorig jaar zo'n 80 procent hoger uitkwam dan het niveau van 2020. Die impact zal het bedrijf vooral dit jaar voelen, verwachten de analisten, die rekenen op een prijsverhoging met 7 procent. Als mensen hierdoor voor goedkopere merken kiezen, dan is JDE Peet's daar goed tegen beschermd, omdat het bedrijf in alle prijsklassen koffie verkoopt. Het risico dat Mondelez nog een grote pluk aandelen JDE Peet's verkoopt is op korte termijn beperkt, omdat na de overname van Chipita een convertibele obligatie is uitgegeven die pas in september 2023 kan worden ingewisseld voor aandelen JDE Peet's. Berenberg verlaagde ook het koersdoel van Unilever van 51,00 naar 49,50 euro, met behoud van het Houden-advies. Ook voor Unilever is er inflatiedruk door de blootstelling aan verpakking en olie, en door de lage marges. Volgens de analisten is dit al goeddeels in de koers ingeprijsd. Bron: ABM Financial News

