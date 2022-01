Video: ASML geeft sterke outlook af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een erg sterke outlook afgegeven. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen woensdag voor de camera tegen ABM Financial News. Daarbij wijst de analist op een uitspraak van CEO Peter Wennink, dat hij optimistischer is geworden over de lange termijn groei van ASML. "Wat wil je als belegger nog meer", aldus Versteeg. InsingerGilissen heeft een Aanbevolen advies op ASML met een koersdoel van 800,00 euro. Maar Versteeg denkt dat dit koersdoel nog wel wat omhoog kan. Klik hier voor: ASML geeft sterke outlook af Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.