Rente rukt op, Wall Street trekt terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdagavond lager, terugtrekkend op stijgende obligatierentes, die steeds meer renteverhogingen van de Fed inprijzen nu de inflatie de pan uit rijst, met forse verliezen voor de aandelen van grote zakenbanken, na zeldzame tegenvallende cijfers van Goldman Sachs. De S&P500-index daalde 1,6 procent tot 4.587,087 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 2,1 procent in. De Dow Jones-index verloor 1,3 procent tot 35.429 punten. Beleggers in New York kwamen dinsdag terug van een lang weekend. Maandag bleef de beursvloer leeg met de viering van Martin Luther King Day, een federale feestdag in de Verenigde Staten. Dinsdag overheerst de rentevrees, met een Amerikaanse tienjaarsrente die steeds verder oploopt, tot inmiddels meer dan 1,83 procent. "Beleggers zetten zich schrap voor vier renteverhogingen door de Federal Reserve dit jaar om de inflatie terug te dringen", aldus analist Lukman Otunuga van broker FXTM. "In oktober verwachtte de markt nog maar één renteverhoging dit jaar en nu zijn het er al vier", zei Adward PArk van Brooks Macdonald. De Chinese president Xi Jinping sprak zich tijdens het virtuele World Economic Forum uit tegen renteverhogingen door de Fed. "Als grote economieën op de rem trappen of een U-bocht maken in hun monetaire beleid, leidt dat tot een serieus negatief spillover-effect. Dat zal uitdagingen geven voor de mondiale economische en financiële stabiliteit en opkomende economieën zullen hiervan de meeste pijn voelen", aldus de Chinese leider. Waar de Fed zijn verruimende monetaire beleid de komende maanden agressief lijkt te gaan afbouwen, is de People's Bank of China nog altijd accommoderend en verlaagde het maandag nog twee beleidsrentes met 10 basispunten.



"Als het weer een gemengde week wordt qua kwartaalcijfers, dan kan dit wat van het vertrouwen van de stieren op de aandelenmarkt wegnemen, zeker wanneer men bedenkt dat de S&P 500 tot nog toe dit jaar al 2 procent heeft verloren", aldus Otunuga. Op macro-economisch vlak verscheen voorbeurs de Empire State index over de industrie rond New York. De index daalde in januari tot onder nul, wat pessimisme onder de ondervraagden reflecteert.



De olieprijs steeg dinsdag tot het hoogste niveau in ruim 7 jaar, door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten waar rebellen in Jemen drone-aanvallen hebben uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Een vat West Texas Intermediate werd dinsdag ruim een procent duurder op ruim 84,60 dollat. Brent kostte 87 dollar en daarmee zo'n 0,9 procent duurder, na een hogere top. Het maandrapport van de OPEC bevatte geen wijzigingen voor de verwachte vraag naar olie en opnieuw benadrukte het kartel dat de omikronvariant van het coronavirus beperkte invloed zal hebben op de vraag. De euro verliest weer snel terrein op de dollar en noteerde op 1,1330. Bedrijfsnieuws



Goldman Sachs opende dinsdagmiddag de boeken en stelde teleur qua winst. De totale inkomsten waren wel boven verwachting, maar onderliggend was duidelijk dat onder meer de aandelenhandel en vermogensbeheertak het moeilijk hadden in het vierde kwartaal. Het aandeel daalde 7 procent. Sectorgenoot JP Morgan Chase verlor 4 rocent. De komende dagen volgen onder meer Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble en Netflix. Coatingsbedrijf Axalta gaf een winstwaarschuwing voor het vierde kwartaal, waarvan de cijfers eind januari worden gepubliceerd. De grondstofprijzen drukken de resultaten en ook de verstoringen in de aanvoerketen bleken erger dan gedacht. Het aandeel verloor 2,3 procent Vorige week gaf een andere sectorgenoot van AkzoNobel, Sherwin-Williams ook al een waarschuwing af. Microsoft neemt de maker van computerspellen als Call of Duty, Activision Blizzard, over bijna 69 miljard dollar totaal. Microsoft stond 2 procent lager. Activision werd 25 procent duurder. De Amerikaanse regering bestudeert of de cloudactiviteiten van de Chinese e-commercegigant Alibaba een risico inhouden voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, meldde persbureau Reuters dinsdag. Het aandeel verliest 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

