Microsoft koopt maker Call of Duty

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft neemt de maker van computerspellen als Call of Duty, Activision Blizzard, over voor 68,7 miljard dollar in contanten. Dit bevestigde Microsoft dinsdag na mediaberichten. Microsoft betaalt 95,00 dollar per aandeel. Het aandeel sloot vrijdag op 65,39 dollar en lijkt 38 procent hoger te gaan openen. De overname is goedgekeurd door de besturen van beide bedrijven. Microsoft denkt dat de overname na afronding van de transactie direct bijdraagt aan de aangepaste winst per aandeel. De overname van Activision Blizzard, dat ook bekend is van spellen als Warcraft en Candy Crush, wordt naar verwachting in het boekjaar 2023 afgerond. Momenteel loopt het derde kwartaal van boekjaar 2022 bij Microsoft. Aandelen Activision stijgen dinsdag voorbeurs zo'n 38 procent op 90 dollar. Microsoft verlies zo'n 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.