Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn lager het weekend ingegaan. Op een slot van 481,16 punten verloor de Stoxx Europe 600 index vrijdag 1,0 procent. De Duitse DAX leverde 0,9 procent in op 15.883,24 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,8 procent tot 7.143,00 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent lager op 7.542,95 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van opnieuw een volatiele week voor de Europese beurzen, waarbij zwakte op Wall Street richting het eind van de week ook in Europa voor een negatief sentiment zorgt.

"Beleggers zijn nerveus door de speculatie over het tempo van renteverhogingen door de Federal Reserve", aldus Hewson.

In de Verenigde Staten is het cijferseizoen echt begonnen, met vrijdag de eerste financials die de boeken openden. De cijfers waren veelal beter dan verwacht, maar beleggers waren niet overtuigd.

Amerikaanse macrodata stelden ook teleur. De detailhandelsverkopen daalden in december veel harder dan verwacht, terwijl het consumentenvertrouwen in de VS in januari is gezakt tot het laagste niveau in zo'n tien jaar. De Amerikaanse industrie produceerde in december minder dan een maand eerder, waar groei was voorspeld.

Op macro-economisch vlak werd in Europa bekend dat de Duitse economie in 2021 met 2,7 procent is gegroeid ten opzichte van 2020, toen de economie met een krimp van 4,6 procent stevig onder druk stond. Dit voorlopige groeicijfer kwam overeen met de prognose.

De olieprijs steeg een procent. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1418.

Bedrijfsnieuws

SAP behaalde in het vierde kwartaal van 2021 een hogere omzet, maar het operationele resultaat en de marges stonden onder druk. Het aandeel sloot fractioneel lager.

Aandelen van nutsbedrijf EDF daalden 14,5 procent in waarde in de Stoxx 600 na een winstwaarschuwing. Maatregelen van de Franse overheid om de stijgende energieprijzen aan te pakken hebben een impact van ruim 8 miljard euro, waarschuwde EDF.

In Parijs ging luchtvaart- en defensiespecialist Thales bijna 2,5 procent hoger en won Sanofi zo'n 2 procent. Luxemerken Hermes en Kering stonden opnieuw onder druk met koersverliezen van 2 tot 3 procent en ook betaalbedrijf Worldline ging onderuit en verloor zo'n 4 procent.

In Frankfurt waren maaltijdbezorgers HelloFresh en Delivery Hero de gebeten hond, met verliezen van 3 tot 6 procent. Farma- en chemieconcern Bayer ging aan kop in de DAX en won 3 procent.

In Amsterdam leverden techaandelen terrein in. De aandelen ASML en ASMI verloren 3 tot 4 procent en Adyen zelfs meer dan 7 procent.



Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de beurzen op Wall Street verdeeld, met een nipte winst voor de Nasdaq.