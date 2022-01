Ook Damrak gesust door Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, opgelucht over uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag en na een zeer hoog Amerikaans inflatiecijfer dat niet slechter dan verwacht was. Voor Philips was het een zwarte dag na opnieuw een winstwaarschuwing. De AEX sloot 1,03 procent hoger op 790,44 punten.



"Powell is de grote gamechanger geweest", zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

De centrale bankier kalmeerde de markten door te zeggen dat een hogere rente niet per se de arbeidsmarkt hoeft te verstoren, waarna ook techfondsen in Amsterdam weer wat lucht kregen. Ook de Hang Seng Tech-index in Hongkong liet een duidelijk herstel zien woensdag.

"Er is vorige week een forse rotatie geweest van hoog gewaardeerde technologie-aandelen naar waarde-aandelen", zei Zwanenburg. "Buy-the-dip blijft het adagium, als een bal die onder water wordt gedrukt en weer opveert", volgens de strateeg.

De vraag is nu of de omikrongolf van het coronavirus inderdaad een tijdelijke factor is. In de Verenigde Staten en ook in Europa is het aantal ziekenhuisopnames fors gestegen, maar het aantal doden blijft laagt. "Het zou toch een soort griep kunnen worden", volgens Zwanenburg.

Verwacht wordt dat tegen medio februari de helft van de Europese bevolking met de variant besmet zal zijn.

Powell zei ook te verwachten dat de problemen in de aanvoerketens zich in de loop van het jaar gaan oplossen. Onder meer de zeevaart, die tijdens de coronacrisis enorm is gestagneerd, heeft moeite weer in vorm te raken.

Met een inflatie op 7 procent in december moet de Fed wel ingrijpen en de rente verhogen, maar Powell stelde gerust dat men niet overhaast te werk zal gaan, aldus Zwanenburg. Het vooruitzicht van een lagere rente in China hielp de zorgen rond technologie-aandelen temperen.

Woensdagochtend bleek de Chinese inflatie in december minder hard te zijn gestegen met 1,5 procent tegen 2,3 procent een maand eerder. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder sterk dan de 12,9 procent in november.

De productie van de industrie in de eurozone steeg in november met 2,3 procent op maandbasis, na een afname van 1,3 procent in oktober. Er was door economen een toename met 0,4 procent voorspeld.

De euro/dollar sterkte aan en handelde op 1,1427 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,765 procent.

De olieprijs steeg bijna 2 procent, na de wekelijkse olievoorraden uit de VS, die een daling lieten zien met 4,6 miljoen vaten. De WTI-future voor februari stond op 82,80 en Brent-olie op bijna 85 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX behoorden ArcelorMittal en Prosus tot de sterkste stijgers met koerswinsten van 6,5 en 6,2 procent.

De meeste dalers winsten het verlies te beperken tot circa een procent. Unibail-Rodamco verloor 2,3 procent.

Maar Philips moest na een winstwaarschuwing 15 procent laten gaan. "De grootste koersval in jaren en dat nadat het aandeel vorig jaar al 40 procent minder waard werd", zei Zwanenburg. "Met drie jaar op rij zonder noemenswaardige winstgroei loopt de reputatie van Philips veel averij op."

Analisten hadden wel op tegenwind gerekend, maar de waarschuwing die het bedrijf afgaf bleek veel groter dan gevreesd. De omzet valt 350 miljoen euro lager uit en ook moesten er extra voorzieningen worden getroffen voor de problemen met de beademingsapparatuur.

De update van Just Eat Takeaway liet zoals verwacht een groeivertraging zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd en het aandeel eindigde 3,6 procent hoger. "Al met al geen geweldige update, maar vermoedelijk niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd", vatte de bank samen. "Het aandeel was vorig jaar een verliezer en het is wel duidelijk dat dit geen platform is dat exponentieel aantrekkende winstgroei kan laten zien", zei Zwanenburg. Daarvoor is er te veel internationale concurrentie.

Bank of America verlaagde de koersdoelen van telecombedrijven KPN, Telenet en Proximus. KPN sloot 1,3 procent lager.

In de AMX gingen Alfen en Aperam ruim 4 procent hoger. Air France-KLM en Flow Traders verloren 2 procent

Bij de smallcaps ging Pharming met een koerswinst van 4 procent aan de leiding. Het lokaal genoteerde Ebusco zag een nieuwe opdracht beloond worden met een koerswinst van 2,3 procent.

WeTransfer wil een beursnotering in Amsterdam, meldde het bedrijf dat gebruikers grote bestanden laat versturen via het internet.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stegen woensdagavond licht. De S&P500 won 0,3 procent en techbeurs Nasdaq 0,4 procent.