Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoelen telecomaandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Bank of America heeft woensdag de koersdoelen voor de telecomaandelen uit de Benelux verlaagd. Dit blijkt uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank, waarin het aangeeft dat de sector aan de vooravond van een consolidatie staat. Voor Telenet daalde het koersdoel van 42,70 naar 40,00 euro, maar het koopadvies bleef wel gehandhaafd. Proximus blijft op de verkooplijst van de Amerikaanse bank en zag het koersdoel verlaagd worden van 14,70 naar 14,00 euro. Het koersdoel voor KPN daalde met 0,20 euro naar 3,00 euro per aandeel met een onveranderd Neutraal advies. Volgens Bank of America staat de sector een consolidatie te wachten. Die moet verborgen waarde naar de oppervlakte halen, maar ook zorgen dat grootschalige investeringen kunnen worden gedaan en de schulden worden teruggebracht. De Amerikaanse bank stipte ook aan dat steeds meer activistische aandeelhouders zich in de telecomsector melden. Voor Proximus ligt er volgens de analisten mogelijk een sneller economisch herstel in het verschiet, terwijl het daarnaast het belang in TeleSign kan verzilveren. Daarentegen vormen meer concurrentie door Orange Belgium en tegenwind bij het verlagen van de kosten de risico's voor Proximus. Het aandeel Telenet profiteert mogelijk van de verkoop van de zendmasten en een hoger dividend, net als meer omzet uit snel internet en omzetherstel bij mobiel. Verder is er altijd de kans dat grootaandeelhouder Liberty Global een bod lanceert op het resterende belang in Telenet. KPN is volgens Bank of America aantrekkelijk als het de krimp een halt weet toe te roepen, maar lukt dit niet dan vormt dit een risico. Ook als het terugbrengen van de kosten stokt, is dit een bedreiging voor de aandelenkoers, aldus de analisten. Het aandeel Telenet noteerde woensdag 0,8 procent lager op 33,24 euro, Proximus ging 0,9 procent omlaag tot 17,34 euro en KPN daalde 1,2 procent naar 2,74 euro. Bron: ABM Financial News

