Afrikaanse bottelaar Coca-Cola houdt in aanloop naar IPO beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola Beverages Africa, dat plannen heeft om dit jaar een beursnotering in Amsterdam te krijgen, houdt op 18 januari een beleggersdag. Dit maakte de bottelaar dinsdag bekend. De beleggersdag zal digitaal plaatsvinden, waarbij er ruimte is voor vragen aan CEO Jacques Vermeulen en CFO Norton Kingwill. Zij presenteren dan de groeistrategie van de beursaspirant. In april vorig jaar werd bekendgemaakt dat Coca-Cola Beverages Africa een notering hoopt te krijgen in Amsterdam en Johannesburg. De bedoeling is dat dit binnen 18 maanden na de aankondiging in april 2021wordt gerealiseerd. Amsterdam geldt als de hoofdnotering. Een exacte planning is nog steeds niet bekend en hangt af van verschillende factoren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.