Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 140,00 naar 137,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De Zwitserse zakenbank verlaagde het koersdoel voor Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, met 4 procent, na de recente "teleurstellende" kwartaalcijfers van de Chinese internetgigant. "Maar we blijven optimistisch." Prosus laat volgens Credit Suisse operationeel goede prestaties zien, over de volle breedte. "En we rekenen op agressieve groei", voegden de analisten toe. Wel zal dit meer investeringen vergen. Het aandeel Prosus stijgt maandag 0,8 procent naar 71,49 euro. Bron: ABM Financial News

