ING verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway.com flink

quote: hvanv schreef op 7 januari 2022 10:15:

Het blijft toch bijzonder dat zo'n grote bank het koersdoel in een klap verlaagd met € 45,- Dat terwijl er geen plotselinge veranderingen bij JET plaats hebben gevonden.

Er wordt nooit een logische verklaring gegeven voor de plotselinge grote daling van het koersdoel.

Over een maand dan maar weer zo'n verlaging met dezelfde verklaring er onder ? Kan een op een worden overgenomen.

Verbaas me soms ook over de koersdoelen, maar toch denk ik niet dat het zo werkt. Heb zelf ook bij grootbanken gewerkt en koersdoelen zijn gebaseerd op analyse en verwachte kasstromen. Zodra één van de variabelen hierin verandert, rolt er een ander koersdoel uit. Ik kan me niet voorstellen dat het hoofd van zo'n afdeling zomaar toestaat dat iemand zonder onderbouwing een koersdoel aanpast, omdat de koers te ver afwijkt van het koersdoel. Daar ligt vierogenprincipe aan ten grondslag.Maar ik kan ernaast zitten. Heb me in het verleden ook wel eens verbaasd over de koersdoelen van bijvoorbeeld Fugro.