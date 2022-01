Lichte druk op jaaromzet Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet flink zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar dit voorkwam niet dat de jaaromzet licht lager uitviel. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Sligro. De omzet kwam over de periode oktober tot en met december uit op 554 miljoen euro, waar de Nederlandse activiteiten 501 miljoen euro aan bijdroegen en de Belgische goed waren voor 53 miljoen euro. Over het vierde kwartaal van 2020 lag de omzet nog op 456 miljoen euro. Dit betekende een toename in het vierde kwartaal op jaarbasis met 21,5 procent. Over heel 2021 lag de omzet op 1.898 miljoen euro tegen 1.946 miljoen euro een jaar eerder, een daling met 2,5 procent. Als de omzet uit tabak niet wordt meegerekend beliep deze over 2021 1.683 miljoen euro tegen 1.637 miljoen euro, een plus van 2,8 procent. ING ging vooraf uit van 1.715 miljoen euro aan omzet. Op 3 februari komt Sligro met de volledige jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

