Recordaantal Tesla's afgeleverd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het vierde kwartaal een recordaantal auto's afgeleverd. Dit meldde de Amerikaanse producent van elektrische auto's zondag. In het afgelopen kwartaal werden 308.600 voertuigen afgeleverd. Daarmee kwam het totaal voor 2021 uit op 936.172 stuks. Daarvan waren er 911.208 van het Model 3 en de Y. In 2020 werden er net geen half miljoen Tesla's afgeleverd. In het afgelopen kwartaal wist Tesla 305.840 auto's te maken, waarmee de jaarproductie uitkwam op 930.422. Net als bij eerdere productierapporten, benadrukte Tesla zondag dat de definitieve cijfers over het vierde kwartaal nog een afwijking van een half procent kunnen opleveren. Bron: ABM Financial News

