Sonnenberg verkoopt controlerend belang in Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Ralph Sonnenberg heeft een definitieve overeenkomst bereikt over de verkoop van een controlerend belang in Hunter Douglas aan 3G Capital. Dit maakte de in Amsterdam genoteerde fabrikant van Luxaflex vannacht bekend. Sonnenberg verkoopt het belang voor 175 euro per aandeel. Het aandeel sloot donderdag op een koers van 101,40 euro, een premie van 73%. Na de verkoop heeft Sonnenberg nog een belang van 25% in Hunter Douglas. De Raad van Bestuur van Hunter Douglas, vertegenwoordigd door zijn onafhankelijke bestuurders, steunt de transactie met 3G unaniem en heeft een aparte overeenkomst gesloten met 3G Capital en Ralph Sonnenberg “om voor alle minderheidsaandeelhouders een uittreding tegen contante betaling te faciliteren en veilig te stellen op basis van dezelfde prijs per gewoon aandeel”, meldde de fabrikant. De transactie is onderhevig aan een beperkt aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door de algemene vergadering van Hunter Douglas. Vooruitzichten In het vierde kwartaal zal Hunter Douglas een EBITDA hebben behaald van 195 tot 205 miljoen dollar. De vooruitzichten voor 2022 zijn volgens het bedrijf positief. Er wordt gerekend op een groei van de omzet en de EBITDA van circa 5 procent, met een EBITDA-marge van meer dan 18 procent. "Wij kijken ernaar uit om in Hunter Douglas te investeren om haar merken verder te versterken en haar expansie te bevorderen", zei 3G in een toelichting. Bron: ABM Financial News

