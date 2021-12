Degroof Petercam haalt Sligro van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor Sligro Food Group verhoogd van Reduceren naar Houden, nu het koersdoel van 21,00 euro is bereikt. Dit meldde analist Fernand de Boer in een rapport nadat de koers met 30 procent daalde sinds zijn piek in 2021. "Sligro presenteert op 5 januari de omzetcijfers voor 2021 en die zullen opnieuw geraakt zijn door de coronacrisis", aldus de analist. En omdat de huidige maatregelen nog tot medio januari duren, "verlagen we ook onze taxaties voor 2021 en 2022", merkte De Boer op. Voor 2021 rekent Degroof op een omzet voor Sligro van 1,92 miljard euro en van 2,23 miljard euro in 2022. De analistenconsensus rekent voor 2021 op 1,98 miljard euro aan omzet. "Maar niet alle analisten hebben hun taxaties al herzien", merkte De Boer op. Degroof verlaagde ook de raming voor de EBITDA in 2021 van 106 miljoen naar 97 miljoen euro. Dan gaat De Boer er wel vanuit dat Sligro geen overheidssteun aanvraagt in het vierde kwartaal. In 2022 zal de EBITDA stijgen naar 125 miljoen euro, maar dat is ook 14 miljoen euro minder dan waarop Degroof eerder rekende. Het aandeel Sligro steeg vrijdag 4,2 procent naar 19,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.