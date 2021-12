Bol.com neemt belang in bezorger Cycloon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Bol.com heeft een meerderheidsbelang verworven in fietsbezorger Cycloon. Dit maakte moederbedrijf Ahold Delhaize dinsdag bekend. De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 afgerond. Financiële details werden niet gedeeld. Het huidige management van Cycloon wordt voortgezet en de bestaande aandeelhouders van Cycloon blijven als aandeelhouders betrokken. Voor Cycloon werken 600 mensen die een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben, op fysiek, mentaal of psychologisch vlak. Bron: ABM Financial News

