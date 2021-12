Air France-KLM plaatst grote order bij Airbus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft 100 Airbus A320neo-passagiersvliegtuigen besteld voor KLM en Transavia en tekende teven een intentieverklaring voor de aankoop van 4 Airbus A350F Full Freighter-vliegtuigen voor Air France. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij donderdag nabeurs, zonder financiële details te geven. De luchtvaartmaatschappij heeft daarnaast een koopoptie bedongen voor 60 extra Airbus A320 neo vliegtuigen. De eerste levering van de A321neo wordt verwacht in de tweede helft van 2023. Tegelijk met de intentieverklaring voor de aankoop van 4 Airbus A350F Full Freighter-vliegtuigen werd er ook een optie afgesproken voor 4 extra vliegtuigen van dit type. Volgens CEO Ben Smith van Air France-KLM helpt deze order om de CO2-uitstoot terug te brengen. "Een grote stap voorwaarts", zei de topman, die de goede prestaties van de A320neo en A350F roemde. Air France-KLM wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.