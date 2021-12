Terminal Vopak in haven van Houston volledig operationeel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Vopak Moda Houston-terminal in de haven van de Texaanse stad Houston is volledig operationeel. Dit meldde Vopak dinsdag. De terminal is de eerste zogeheten greenfield-terminal in de haven van Houston in meer dan tien jaar, aldus het opslagbedrijf, en kan de belangrijkste hub voor waterstof- en koolstofarme ammoniakterminals aan de Amerikaanse Golfkust worden. Daarnaast is het de enige watergedragen ammoniakterminal in de haven van Houston met diepwatermogelijkheden, aldus Vopak. De ultramoderne terminal is via een pijpleiding rechtstreeks verbonden met het petrochemische complex van Houston. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.