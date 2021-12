Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening inschrijvingsrechten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft vrijdag een kapitaalverhoging aangekondigd als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten. Er werden 22.600 nieuwe aandelen uitgegeven, hetgeen leidde tot een kapitaalverhoging van 578.700 euro. Één lid van de directieraad heeft 5.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend. Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt daarmee nu circa 354,6 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

