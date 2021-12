Europa legt boete op van 344 miljoen aan vier grote banken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een boete van circa 344 miljoen euro aan Barclays, RBS, Credit Suisse en HSBC, opgelegd. Dit liet de Europese instelling weten na afronding van een kartelonderzoek in de valutahandel. De banken wisselden verboden informatie uit via een chatroom genaamd Sterling Lads. Omdat UBS het kartel aangaf, hoeft de Zwitserse bank de boete van 94 miljoen euro niet te betalen. Barclays kreeg een boete van ongeveer 54 miljoen, RBS van 32,5 miljoen euro en HSBC van liefst meer dan 174 miljoen euro. Omdat deze drie banken meewerkten aan het onderzoek kregen zij kortingen verleend. Dit gold niet voor Credit Suisse, dat daarom meer dan 83 miljoen euro moet betalen. Met deze boetes wil Brussel een duidelijk signaal afgeven dat de Commissie zich blijft inzetten voor een gezonde en concurrerende financiële sector, aldus eurocommissaris Margrethe Vestager in een toelichting. Het is inmiddels voor de zesde keer sinds 2013 dat de Commissie onderzoek deed in de valutamarkt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.