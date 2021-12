AEX lager van start na draai op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag lager van start nadat Wall Street woensdagavond winsten verspeelde en zelfs flink terrein prijs gaf. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,1 procent.

Wall Street ging woensdagmiddag nog voortvarend van start hetgeen een positief effect had op het sentiment in Amsterdam. De AEX index sloot 1,7 procent hoger op 790,70 punten.

Na de slotzoemer in Amsterdam kwam in New York echter de bevestiging dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus is geconstateerd in de Verenigde Staten bij iemand die op 22 november terugkeerde van een trip naar Zuid-Afrika. Daarop maakten de koersen op Wall Street een ommekeer en de S&P 500 index verloor uiteindelijk 1,2 procent. Techbeurs Nasdaq sloot 1,8 procent lager.

Ondernemingen die afhankelijk zijn van mobiliteit, zoals American Airlines, Delta Airlines, Carnival Cruise en Norwegian Cruise, verloren tot 10 procent van hun beurswaarde. Beleggers vrezen een aanscherping van de reisverplichtingen.

Door deze angst kon ook de olieprijs winsten van eerder op de dag niet vasthouden. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York uiteindelijk 0,9 procent lager op 65,57 dollar. Dit is het laagste niveau in meer dan drie maanden.

Eerder op de dag schudden beleggers juist nog de verrassende verandering in de houding van Fed-voorzitter Jerome Powell van zich af, zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Powell liet dinsdag weten dat het wellicht nodig is om sneller te taperen.

Ook banencijfers stemden beleggers aanvankelijk positief. Er kwamen afgelopen week in de VS 534.000 banen bij aldus cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Rabobank sprak van een sterk en breed gedragen banenrapport. "Met een bijdrage aan de groei uit alle sectoren zet november de trend uit oktober voort", aldus marktanalist Philip Marey.

"De Amerikaanse economie kabbelt vooruit", aldus Hewson. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

Azië

In Azië hebben de aandelenmarkten vanochtend moeite om richting te kiezen en de meeste hoofdindices noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag. Positieve uitzondering is de beurs in Seoel met een winst van meer dan 1 procent. Ook de Amerikaanse olie-future noteert in Azië ruim 1 procent hoger.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de producentenprijzen in oktober in de eurozone.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell rondde de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips af. De verkoop levert 9,5 miljard dollar in contanten op. Shell zal 7 miljard dollar daarvan uitkeren aan aandeelhouders, waarvan 1,5 miljard dollar in aandeleninkopen. Hoe de rest wordt teruggegeven zal begin 2022 worden aangekondigd.

Aalberts houdt vandaag een beleggersdag. Het bedrijf kondigde onder meer aan voor de periode 2022 tot en met 2026 te mikken op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent.

Bouwbedrijf BAM bereikte overeenstemming met de Belgische bouwgroep Thomas & Piron over de verkoop van de aandelen van werkmaatschappij BAM Galère.

RBC verlaagde het advies voor ING van Outperform naar Sectorperform. Het koersdoel werd evenwel verhoogd van 13,50 euro naar 15,00 euro.

Wolters Kluwer rondde de desinvestering van de education-activiteiten in de Verenigde Staten af. Het bedrijf zal de opbrengst van de transactie, omgerekend 60 miljoen euro na belastingen, gebruiken voor een aandeleninkoop om het effect op de winst per aandeel te beperken, zo werd al eerder bekendgemaakt.

Jefferies is gestart met het volgen van Ebusco met een koopadvies en koersdoel van 32,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index daalde woensdag met 1,2 procent tot 4.513,04 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,3 procent inleverde op 34.022,04 punten. Techbeurs Nasdaq ging met 1,8 procent onderuit op 15.254,05 punten.