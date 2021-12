BAM verkoopt werkmaatschappij BAM Galere Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft overeenstemming bereikt met de Belgische bouwgroep Thomas & Piron over de verkoop van de aandelen van werkmaatschappij BAM Galère. Dit maakte BAM donderdag bekend, zonder financiële details bekend te maken. De verkoop is inclusief de dochteronderneming BAM Lux en het materieel van BAM Galère, beheerd door BAM Mat. De transactie zal een beperkte invloed hebben op de winst-en-verliesrekening voor 2021 en de winstverwachting voor 2021 blijft ongewijzigd. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond. Eerder dit jaar heeft BAM bekend gemaakt dat de bouwer overeenstemming had bereikt over de desinvestering van BAM Swiss, BAM Facilities Services in Duitsland en BAM Deutschland. Bron: ABM Financial News

