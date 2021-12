Bescheiden tot matige groei Amerikaanse economie - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in oktober en november in een bescheiden tot matig tempo gegroeid. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Sommige districten merkten op dat het groeitempo, ondanks een sterke vraag, werd geremd door verstoringen in de toeleveringsketen en vanwege arbeidstekorten. Een meerderheid van de districten sprak van een positieve groei van de consumentenbestedingen, hoewel de autoverkopen terugliepen als gevolg van de beperkte voorraden.

De prestaties van de reis- en toerismesector verbeterden in de meeste districten, waarbij de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus afnam.

De productie groeide in een "solide" tempo in meeste delen van het land, hoewel materiaal- en arbeidstekorten de groei negatief beïnvloedden. De vraag naar leningen steeg volgens het rapport in bijna alle districten, al meldden sommige districten een terugval in hypotheken. De marktomstandigheden in de residentiële vastgoedsector trokken in sommige districten wat aan, maar liepen in andere delen van het land juist terug.

De landbouwsector zag de financiële ontwikkelingen verbeteren, terwijl de energiemarkt per saldo aantrok.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid nam de afgelopen weken in een bescheiden tot sterk tempo toe, aangezien de vraag naar werknemers hoog was, maar sprake was van een laag aanbod van arbeidskrachten, zo bleek uit het verslag. Daarbij zag de industrie en de reis- en toerismesector de werkgelegenheid verbeteren, al konden veel bedrijven minder lang open zijn in verband met personeelstekort. Pensioen, kinderopvang en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot corona werden genoemd als redenen voor het tekort aan personeel.

Bijna alle districten spraken van een robuuste loongroei, met hogere aanvangslonen en ondertekenings- en retentiebonussen, flexibele werktijden of meer vakantiedagen, zo vermeldde het Beige Book.

Prijzen

De meeste districten rapporteerden een bescheiden tot robuuste stijging van de prijzen, wat werd aangewakkerd door de stijgende vraag naar goederen en grondstoffen. De stijging van de inputkosten waren wijdverbreid in alle industriële sectoren, gedreven door productschaarste als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen.

Halfgeleiders en bepaalde staalproducten werden evenwel weer wat breder beschikbaar, waardoor de prijsdruk op sommige vlakken wat afnam.

Door de sterke vraag konden veel bedrijven de hogere kosten doorberekenen aan klanten, hoewel contractuele verplichtingen voorkwamen dat ondernemingen de prijzen verder konden verhogen.