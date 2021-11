AEX levert stevig in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag 3,2 procent lager geëindigd op 781,63 punten, nu een nieuwe variant van het coronavirus de kop heeft opgestoken.

"Vooralsnog lijken de besmettingen met de nieuwe variant nog beperkt, maar vanwege de lage handelsvolumes in verband met Thanksgiving-weekend in de Verenigde Staten is de reactie op de beurzen fors", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Gisteren hield Wall Street de deuren gesloten, vandaag is er een verkorte handelsdag.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken." Volgens Wiersma bieden de overdreven koersreacties wellicht mooie koopkansen.

Analist Corne van Zeijl van Actiam wist te vertellen dat wie tussen 19 februari en 19 maart 2019 de tien grootste dalers van die periode kocht, dit een rendement zou hebben opgeleverd van 218 procent. Maar wie de 10 grootste winnaars had gekocht, had ook nog altijd 41 procent verdiend.

De euro/dollar handelde op 1,1310 en olie werd meer dan 10 procent goedkoper. Verder daalde de Amerikaanse tienjaarsrente omdat beleggers overstappen op de veilige obligatiebeleggingen. Daarnaast is de marktverwachting getemperd dat de Fed de rente in 2022 drie keer zal verhogen.

Stijgers en dalers

Alle aandelen eindigden in het rood. Wolters Kluwer beperkte het verlies tot minder dan 0,1 procent en DSM daalde 0,6 procent. De grootste verliezen kwamen voor rekening van de financials, waarbij Aegon zelfs 8,9 procent verloor. Unibail-Rodamco-Westfield deed het zelfs nog slechter en leverde 11,9 procent in.

In de AMX wonnen Flow Traders en PostNL 2,9 en 1,4 procent. De flitshandelaar is gebaat bij onrust op de beurzen en PostNL zal bij een lockdown weer meer pakketjes moeten bezorgen. Daar lijkt WDP, als aanbieder van logistiek vastgoed ook van te profiteren. Dit aandeel pluste 0,2 procent.

Vopak werd 2,2 procent duurder. Met de dubbelcijferige daling van de olieprijs zullen sommige handelaren wellicht weer overwegen om hun reserves uit te breiden en een beter verkoopmoment af te wachten.

Eén van de grootste dalers vrijdag was fitnessketen Basic-Fit, dat vermoedelijk de komende weken vroeger dicht zal moeten. Het aandeel daalde 7,5 procent.

Fugro, AMG en Air France-KLM daalden ruim 8 tot bijna 10 procent.

Van de smallcaps daalden Wereldhave, Brunel en CM.com het hardst. CM verloor 5,6 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen, die om 19:00 uur Nederlandse tijd sluiten, flink lager.